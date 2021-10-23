Рекорд

Ибрагим Льянов установил новый мировой рекорд по отжиманию

0

Представитель СК «Чингиз» Ибрагим Льянов стал новым рекордсменом, отжавшись от пола 11 111 раз, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

По информации собеседника нашего издания, юноше удалось побить предыдущий мировой рекорд, установленный японцем Минору Йошида.

«В 1980 году, японский рекордсмен смог отжаться 10507 раз за один подход. Его результат на протяжении 41-го года не мог превзойти ни один человек в мире», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Напомним, что 21 и 22 октября представителями клуба «Чингиз» Абдул-Рахимом Гетагазовым и Ибрагимом Льяновым были установлены сразу два мировых рекорда — по держанию планки и отжиманию от пола. Абдул-Рахим выполнял упражнение «планка» на протяжении 11 часов 11 минут 11 секунд, а Ибрагим смог отжаться 11 111 раз.

Для контроля за соблюдением всех условий при выполнении упражнений в республику приехал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал выдающиеся результаты.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет юных рекордсменов и желает им новых успехов на спортивном поприще.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушском госуниверситете прошел тренинг-семинар для гидов и экскурсоводов
Коммолодежи Ингушетии заключил соглашение по трудоустройству более 400 человек
Житель Ингушетии, представляясь сотрудником ОФСИН, получал деньги с родственников арестованных
В Пятигорске состоялась первая стратегическая сессия по внедрению нулевого травматизма в группе «Россети»
Дзюдоист Адам Цечоев поднялся на второе место в мировом рейтинге среди юниоров
Ингушский боксер Саид Алмазов вышел в финал юниорского первенства Европы по боксу — 2021 в Черногории
«Ингушавтодор» оперативно отреагировал на обращение жителей сельского поселения Бековичи по поводу ремонта автодороги
Мэрия города Малгобека Ингушетии отреагировала на просьбу жителей улицы Южная установить опоры ЛЭП
Педагог колледжа из Ингушетии победила в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
Уникальное предложение: «Ростелеком» объявил о сборе заявок на покупку пансионата «Орбита»
Миннац Ингушетии пригласил всех желающих принять участие в субботнике в мемориальном комплексе «Г1оазот кашмаш»

Главное

Яндекс.Метрика

 