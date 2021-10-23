Ибрагим Льянов установил новый мировой рекорд по отжиманию

По информации собеседника нашего издания, юноше удалось побить предыдущий мировой рекорд, установленный японцем Минору Йошида.

«В 1980 году, японский рекордсмен смог отжаться 10507 раз за один подход. Его результат на протяжении 41-го года не мог превзойти ни один человек в мире», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Напомним, что 21 и 22 октября представителями клуба «Чингиз» Абдул-Рахимом Гетагазовым и Ибрагимом Льяновым были установлены сразу два мировых рекорда — по держанию планки и отжиманию от пола. Абдул-Рахим выполнял упражнение «планка» на протяжении 11 часов 11 минут 11 секунд, а Ибрагим смог отжаться 11 111 раз.

Для контроля за соблюдением всех условий при выполнении упражнений в республику приехал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он и зафиксировал выдающиеся результаты.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет юных рекордсменов и желает им новых успехов на спортивном поприще.