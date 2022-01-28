Ибрагим Торкоев из Ингушетии примет участие в международном турнире по боксу памяти Колчина в Белоруссии

«Ибрагим Торкоев получил право принимать участие в составе сборной страны в международном турнире по боксу памяти заслуженного тренера Белоруссии Анатолия Колчина. Соревнования пройдут 14-19 февраля в белорусском городе Витебск», — сказал собеседник.

По его словам, в данный момент Торкоев вместе с тремя земляками в составе Сборной России находится на тренировочном сборе в КБР.

«Четыре ингушских боксера находятся на тренировочном сборе в составе мужской сборной России по боксу. На первое в 2022 году для национальной сборной страны тренировочное мероприятие вызваны Ибрагим Торкоев, Саид Алмазов, Магомед Алиев и Умар Султыгов. Тренировки проходят в поселке Тегенекли Кабардино-Балкарской Республики», — пояснил Дорсигов.