Футбол

Игроки Минобразования обыграли «Газпром» в финале Кубка ночной футбольной лиги в Ингушетии

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В финальном матче Кубка ночной футбольной лиги Магаса со сборной «Газпрома» команда Минобразования выиграла со счетом 3:1, сообщила газете «Ингушетия» руководитель ведомства Эсет Бокова.

«Поздравила игроков футбольной команды министерства образования и науки республики с победой в Кубке ночной футбольной лиги Магаса», — сказала министр.

По её словам, спортивные состязания проводились среди команд Минкультуры, Минприроды, МВД, «Газпрома», Следственного комитета, «Сбербанка», ФСИН. В финале игроки Минобразования одержали победу над сборной «Газпрома» со счетом 3:1.

«Рада, что сотрудники министерства продемонстрировали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения, а турнир, несомненно, предоставляет прекрасную возможность проявить себя многим талантливым и увлеченным футболом ребятам», — добавила руководитель Минобразования.

Эсет Бокова поздравила победителей, пожелала им удачи, крепкого командного духа и дальнейших спортивных успехов.

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