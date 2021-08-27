Игроки Минобразования обыграли «Газпром» в финале Кубка ночной футбольной лиги в Ингушетии
В финальном матче Кубка ночной футбольной лиги Магаса со сборной «Газпрома» команда Минобразования выиграла со счетом 3:1, сообщила газете «Ингушетия» руководитель ведомства Эсет Бокова.
«Поздравила игроков футбольной команды министерства образования и науки республики с победой в Кубке ночной футбольной лиги Магаса», — сказала министр.
По её словам, спортивные состязания проводились среди команд Минкультуры, Минприроды, МВД, «Газпрома», Следственного комитета, «Сбербанка», ФСИН. В финале игроки Минобразования одержали победу над сборной «Газпрома» со счетом 3:1.
«Рада, что сотрудники министерства продемонстрировали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Спорт является важнейшей частью воспитания молодого поколения, а турнир, несомненно, предоставляет прекрасную возможность проявить себя многим талантливым и увлеченным футболом ребятам», — добавила руководитель Минобразования.
Эсет Бокова поздравила победителей, пожелала им удачи, крепкого командного духа и дальнейших спортивных успехов.