По информации собеседника нашего издания, успешно справившись со всеми своими соперниками, в финале соревнований ингушский спортсмен встретился с представителем Дагестана Саипом Ибрагимовым.

«В двухраундовом бою единогласным решением судей победа была присуждена Хашагульгову», — сказал представитель клуба.

«Илез стал чемпионом турнира по коричневым поясам в весовой категории до 80 кг», — уточнил он.

Отметим, что турнир Super Fights Season 2020-2021, организованный The Way of Brazilian Jiu Jitsu, проходил в 7 этапов. На соревнованиях, которые проводились в разных городах России, были отобраны по 8 лучших джитсеров различных уровней мастерства во всех весовых категориях. Итоговые состязания состоялись 30 января в Назрани.

Призовой фонд турнира составил почти 10 тысяч долларов. Он был распределен между победителями соревнований среди синих, пурпурных и коричневых поясов.