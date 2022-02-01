Джиу-джитсу

Илез Хашагульгов — победитель престижного турнира по бразильскому джиу-джитсу

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Джитсер из Ингушетии Илез Хашагульгов, представляющий спортивный клуб «Чингиз», стал победителем итогового турнира серии Super Fights Season 2020-2021, который накануне прошел во Дворце спорта им. Берда Евлоева в Назрани. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, успешно справившись со всеми своими соперниками, в финале соревнований ингушский спортсмен встретился с представителем Дагестана Саипом Ибрагимовым.

«В двухраундовом бою единогласным решением судей победа была присуждена Хашагульгову», — сказал представитель клуба.

«Илез стал чемпионом турнира по коричневым поясам в весовой категории до 80 кг», — уточнил он.

Отметим, что турнир Super Fights Season 2020-2021, организованный The Way of Brazilian Jiu Jitsu, проходил в 7 этапов. На соревнованиях, которые проводились в разных городах России, были отобраны по 8 лучших джитсеров различных уровней мастерства во всех весовых категориях. Итоговые состязания состоялись 30 января в Назрани.

Призовой фонд турнира составил почти 10 тысяч долларов. Он был распределен между победителями соревнований среди синих, пурпурных и коричневых поясов.

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