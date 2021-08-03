Илезов считает успех Евлоева на Олимпиаде наградой за безграничную волю к победе

«Муса Евлоев, одержав серию уверенных побед и одолев в финальной схватке представителя Армении, стал олимпийским чемпионом и принес золотую медаль в копилку нашей сборной», — сказал зампред правительства.

По его словам, своим упорным трудом уроженец республики вписал свое имя в историю спорта Ингушетии, страны и мира. Это достойная награда за усердие и безграничную волю к победе.

Он поздравил земляка с красивой и заслуженной победой, выразив уверенность в том, что этот успех — не последняя награда олимпийского уровня.

Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг, победив в финале армянина Артура Алексаняна (5:1). В финальной схватке в тяжелейшей борьбе он буквально вырвал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна. Противостояние Евлоева и Алексаняна длится уже не один год. Атлеты не раз встречались на международных турнирах.

Так, победу в финале чемпионата мира в 2017 году одержал Алексанян, в 2018 году выиграл Муса, в 2019 году они вновь должны были встретиться в финале, но из-за полученной в ходе соревнований травмы армянский спортсмен не вышел на ковер, и победа была присуждена Евлоеву без борьбы. А вот на Индивидуальном кубке мира 2020 года борцы сошлись в первой же схватке. Тогда победу вновь одержал Евлоев, уже на старте исключив Алексаняна из возможных претендентов на «золото».

В честь его победы в небе над ингушской столицей Магасе ровно в 22:00 прогремит праздничный салют.