Полиомиелит

Имам центральной мечети Назрани Ингушетии поддержал проведении вакцинации против полиомиелита

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Имам центральной мечети Назрани — крупнейшего населенного пункта республики — Хизир Цолоев поддержал проведении дополнительной вакцинации детей от полиомиелита, сообщили «Ингушетии» в управлении Роспотребнадзора по региону.

На встрече с авторитетным религиозным деятелем, руководитель ведомства Борис Комурзоев отметил, усиливающиеся негативные тренды по отказу родителей от вакцинации. Речь, в частности, идет о тех, кто ссылается на религиозные учения или ограничения в этом вопросе, заявляя: «Все исходит от Всевышнего, если предписано, значит заболеет, прививать не буду».

Комурзоев заверил имама, что применяемые иммунопрепараты против полиомиелита и других инфекций признаны Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» при совете муфтиев России.

Цолоев положительно оценил, проводимую ведомством работу. Он подчеркнул, что в целях охраны здоровья подрастающего поколения, им принято решение о проведении разъяснительной работы в ходе пятничной молитвы, других массовых религиозных мероприятиях.

Ранее аналогичные встречи руководитель управления Роспотребнадзора провел с известными духовными лицами Иссой Цечоевым и Хамзатом Чумаковым, которыми также выражена безусловная поддержка и одобрение работе по увеличению приверженности населения идеям профилактической вакцинации, предупреждения опасных инфекционных заболеваний и их осложнений.

Напомним, дополнительная вакцинация детей от полиомиелита будет проведена в республике в два этапа: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. Средства на проведение мероприятия выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

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