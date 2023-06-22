«Сегодня мы вспоминаем одну из самых трагичных дат в истории — День памяти и скорби. День, когда фашистские захватчики вероломно вторглись на территорию нашей страны. В ходе ВОВ были сожжены тысячи городов и сел, горести и лишения пришли почти в каждую советскую семью. Нам удалось победить в результате беспримерного мужества героев войны и трудового подвига героев тыла. Мы должны передать святую правду об их великом подвиге будущим поколениям, сделать все возможное, чтобы память о том, что они сделали, не меркла с годами, а их славные имена не были преданы забвению», — подчеркнул Тумгоев.

Он напомнил, что в этот день 19 лет назад жители республики стали свидетелями дерзкого нападения боевиков. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года было убито семьдесят девять человек, более ста — получили ранения.

«Эти потери нельзя забыть и невозможно восполнить. Светлая память о каждом из них навсегда сохранится в наших сердцах», — считает спикер парламента.

«В дни проведения специальной военной операции этот памятный день приобрел для нас еще большую значимость, сделал ярче наши патриотические чувства и напомнил всем, какой огромной ценой досталась Великая Победа», — добавил Тумгоев, пожелав всем здоровья, семейного счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой.