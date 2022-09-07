Вольная борьба

Именитые мастера вольной борьбы провели мастер-класс для ингушских спортсменов

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Чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель Межконтинентального кубка, призёр чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международного класса Ахмед Чакаев и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио Альберт Саритов провели мастер-класс для ингушских спортсменов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, титулованные спортсмены поделились секретами тренировок, показали свои самые лучшие приемы и технику.

Мероприятие проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе города Карабулака и собрало почти всех звёзд ингушской вольной борьбы и начинающих борцов. Встреча завершилась памятным фото всех участников.

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