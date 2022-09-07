Именитые мастера вольной борьбы провели мастер-класс для ингушских спортсменов

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, титулованные спортсмены поделились секретами тренировок, показали свои самые лучшие приемы и технику.

Мероприятие проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе города Карабулака и собрало почти всех звёзд ингушской вольной борьбы и начинающих борцов. Встреча завершилась памятным фото всех участников.