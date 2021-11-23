Имран Дзангиев стал победителем открытого первенства Ростова-на-Дону по классической борьбе

По информации собеседника нашего издания, юному атлету не было равных в категории до 32 кг.

Отметим, что открытое первенство по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, призера Олимпийских игр Бориса Крамаренко проходило в столице Ростовской области накануне. В соревнованиях участвовали около 600 юношей из разных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.