Имран Дзангиев стал победителем открытого первенства Ростова-на-Дону по классической борьбе
Юный борец греко-римского стиля из Ингушетии Имран Дзангиев одержал уверенную победу в открытом первенстве Ростова-на-Дону, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена.
По информации собеседника нашего издания, юному атлету не было равных в категории до 32 кг.
Отметим, что открытое первенство по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, призера Олимпийских игр Бориса Крамаренко проходило в столице Ростовской области накануне. В соревнованиях участвовали около 600 юношей из разных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.