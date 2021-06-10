Имущество должников в Ингушетии будет продано на электронном аукционе

«На торги выставлен жилой дом площадью 86 кв. м. и земельный участок площадью 1 000 кв. м в сельском полселения Ляжги Джейрахского района Ингушетии. Начальная цена за все 713 830 руб. сумма задатка 30 тыс. руб., а шаг аукциона — 14 тыс. руб. Также будет выставлена квартира площадью 112,38 кв. м. в Карабулаке, начальная цена которой 1 371 560 руб., а сумма задатка 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки на участие в аукционе необходимо направить в электронной форме на сайт etp24torg. ru

Более подробно о проведении торгов можно узнать на официальном сайте УФССП России по Ингушетии.