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Индекс потребительских цен в Ингушетии в апреле составил чуть более 100%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в апреле по отношению к марту текущего года составил 100,69%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 1%, непродовольственные на 0,5%. На услуги оказываемых населению увеличение составляет 0,1%.

В апреле по отношению к декабрю 2022 года индекс потребительских цен составил 102,0%: на продовольственные товары — 103,4%, непродовольственные — 100,9% и услуги — 100,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце апреля 2023 года составила в расчете на месяц 5833,06 руб. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 1%.

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