Статистика

Индекс потребительских цен в Ингушетии в октябре составил чуть более 100%

0

В Ингушетии индекс потребительских цен на все товары и услуги в октябре по отношению к сентябрю текущего года составил 100,70%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные и непродовольственные товары индекс увеличился на 0,8% и 0,9% соответственно. На услуги оказываемых населению снизился на 0,1%.

В октябре этого года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 116,5%, в том числе — на продовольственные товары — 118,7%, непродовольственные — 119,5% и услуги — 104,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце октября составила в расчете на месяц 5580,62 руб. Увеличение, по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,4 процента.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии ведутся работы по замене ветхого водопровода
В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили влияние социальных сетей на молодежь
Сотрудники центра «Молодой патриот» Ингушетии провели мероприятие для школьников
В Назрановском районе Ингушетии прошел турнир по вольной борьбе
В НБ Ингушетии пройдет мастер-класс росписи по стеклу в рамках месячника белой трости
В селе Пседах Ингушетии прошла беседа со школьниками к Всемирному дню сирот
Филармония Ингушетии приобщает школьников к национальной музыкальной культуре
В Ингушетии школьники активно записываются на бесплатное обучение программированию
В селе Новый Редант Ингушетии прошло мероприятие ко Дню борьбы против фашизма
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина»
Министр культуры Ингушетии посетила строительную площадку ДК в селе Даттых

Главное

Яндекс.Метрика

 