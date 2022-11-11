Индекс потребительских цен в Ингушетии в октябре составил чуть более 100%

На продовольственные и непродовольственные товары индекс увеличился на 0,8% и 0,9% соответственно. На услуги оказываемых населению снизился на 0,1%.

В октябре этого года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 116,5%, в том числе — на продовольственные товары — 118,7%, непродовольственные — 119,5% и услуги — 104,3%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце октября составила в расчете на месяц 5580,62 руб. Увеличение, по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,4 процента.