Индекс потребительских цен в июне текущего года в Ингушетии вырос почти на 1%
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в июне текущего года по отношению к маю 2020 года составил 100,9%, сообщает Северо-Кавказстат.
На продовольственные товары индекс увеличился на 1,5%, непродовольственные — на 0,5%. На услуги, оказываемые населению, увеличение составляет 0,1%.
В июне этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 104,8%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июня 2021 года составила в расчете на месяц 4928,23 рубля и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%, говорится в релизе.