Индекс потребительских цен в июне текущего года в Ингушетии вырос почти на 1%

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,5%, непродовольственные — на 0,5%. На услуги, оказываемые населению, увеличение составляет 0,1%.

В июне этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 104,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июня 2021 года составила в расчете на месяц 4928,23 рубля и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%, говорится в релизе.