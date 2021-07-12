Статистика

Индекс потребительских цен в июне текущего года в Ингушетии вырос почти на 1%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в июне текущего года по отношению к маю 2020 года составил 100,9%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 1,5%, непродовольственные — на 0,5%. На услуги, оказываемые населению, увеличение составляет 0,1%.

В июне этого года по отношению к декабрю 2020 года индекс потребительских цен составил 104,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июня 2021 года составила в расчете на месяц 4928,23 рубля и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%, говорится в релизе.

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