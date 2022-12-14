Индекс потребительских цен за ноябрь в Ингушетии составил чуть более 100%

На продовольственные товары он увеличился на 0,7%, а на непродовольственные — на 1,0%. На услуги, оказываемые населению, индекс снизился на 1,1%, сообщает Северо-Кавказстат.

В ноябре этого года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 117,5%: на продовольственные товары — 119,5%, непродовольственные — 120,7% и услуги — 101,1 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце ноября составила в расчете на месяц 5625,38 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%.