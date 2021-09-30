Производство

Индекс промпроизводства в Ингушетии за 8 месяцев текущего года снизился почти на 7%

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В Ингушетии индекс промышленного производства в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 93,3%, сообщает Северо-Кавказстат.

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 117,0%, «Обрабатывающие производства» — 100,5%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 85,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 92,0%.

Среди обрабатывающих производств уменьшение уровня наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 99,2%), одежды (100%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (105,1%).

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