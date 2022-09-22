Индекс промышленного производства в Ингушетии за 8 месяцев вырос на 11%
Индекс промышленного производства в Ингушетии в январе-августе текущего года по сравнению аналогичным периодом 2021 года составил 111,10%, сообщает Северо-Кавказстат.
По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 90,8 %, «Обрабатывающие производства» — 108,3 %.
А также: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 85,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 285,3%.