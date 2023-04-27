Индекс промышленного производства в Ингушетии за год вырос на 8%

По видам экономической деятельности индекс такой: «добыча полезных ископаемых» — 88,9 %, «обрабатывающие производства» — 109 %, «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — 91%, «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 123,7%.

Как ранее сообщала «Ингушетия», объем промышленного производства в республике за два года увеличился более чем на 10%. Регион стал лидером на Северном Кавказе по этому показателю. Такой вывод сделали ученые СКФУ после проведения анализа развития промышленности в СКФО.