Пенсии

Индексацию пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров произведут с 1 января 2022 года

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Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января (2022 года)», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Спикер палаты регионов подчеркнула, что «это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие».

По закону об индексации пенсий с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, до 18 521 рубля. Согласно закону, ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции, однако в 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, в связи с чем Президент России Владимир Путин поручил обеспечить индексацию пенсий на 8,6%.

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