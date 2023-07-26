Инфляция

Инфляция в Ингушетии в июне составила 5,2 %

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Инфляция в Ингушетии в июне текущего года составила 5,2 %. В регионе сложилась разнонаправленная динамика цен: на продукты питания и услуги рост цен ускорился, а на непродовольственные товары наоборот замедлился, сообщает пресс-служба отделения—Национальный банк по республике Южного ГУ Банка России

В начале лета в республике подорожали капуста и лук, а картофель, морковь и свекла дешевели медленнее. Поступление этих овощей из соседних регионов на местные рынки по сравнению с прошлым годом снизилось, а импортные овощи из-за ослабления рубля подорожали.

Увеличился годовой рост цен на яйца, мясо, молоко и молочную продукцию. Причина — статистический эффект низкой базы прошлого года. В июне 2022 года заметно выросли объемы производства продукции птицефабрик и мясомолочных комбинатов, преимущественно в регионах-поставщиках. В июне текущего года таких темпов роста производства не наблюдалось и цены в месячном выражении снижались не так заметно.

Вследствие произошедшего ранее ослабления рубля выросли затраты на покупку и ремонт телекоммуникационного оборудования, что привело к росту цен на городскую и междугородную телефонную связь. При этом, в непродовольственном сегменте замедлился рост цен на медицинские товары и некоторые виды бытовой техники. Это произошло благодаря налаживанию альтернативных каналов поставки и расширению объемов производства отечественной продукции.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи четырех процентов в дальнейшем.

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