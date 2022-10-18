Инфляция

Инфляция в Ингушетии в сентябре снизилась до 19,7%

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Инфляция в Ингушетии в сентябре снизилась до 19,7%, но превысила показатели по округу и России. Текущему замедлению способствовало расширение предложения овощей, фруктов и мясной продукции, а также снижение затрат производителей говядины.

«В сентябре вырос ввоз плодоовощной продукции из соседних регионов, что вместе с высокими урожаями местных аграриев повлияло на снижение цен на капусту, морковь и свеклу, а также на замедление роста цен на груши, яблоки и виноград. Заметное влияние также оказали расширение географии импортных поставок и обнуление ввозных пошлин на эту продукцию», — отметил управляющий региональным отделением Южного ГУ Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Вырос также объем производства комбикормов и снизились цены на зерно, что вместе с увеличением поголовья крупного рогатого скота повлияло на снижение цен на говядину в регионе. Дополнительное влияние на это оказали меры господдержки животноводческой отрасли: предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов и витаминов, а также ограничение экспорта кормов.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году в целом по стране составит 11-13%, а в 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Подробнее о других причинах изменения цен в Ингушетии в сентябре можно узнать на сайте Банка России.

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