Информация о драке у села Камбилеевское Пригородного района не подтверждается — Миннац Ингушетии
Информация, распространяемая в настоящее время в ряде СМИ о массовой драке в Пригородном районе на въезде в Галгай-Юрт (Камбилеевское), не соответствует действительности, заявили в Миннаце Ингушетии.
В ведомстве попросили жителей республики не поддаваться на провокации и не распространять ложную информацию среди населения.
Отмечается, что возникший ранее конфликт исчерпан, правоохранительные органы дадут надлежащую оценку действиям правонарушителей.
Напомним, Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию и просит ориентироваться на официальные источники.