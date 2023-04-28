Дезинформация

Информация о драке у села Камбилеевское Пригородного района не подтверждается — Миннац Ингушетии

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Информация, распространяемая в настоящее время в ряде СМИ о массовой драке в Пригородном районе на въезде в Галгай-Юрт (Камбилеевское), не соответствует действительности, заявили в Миннаце Ингушетии.

В ведомстве попросили жителей республики не поддаваться на провокации и не распространять ложную информацию среди населения.

Отмечается, что возникший ранее конфликт исчерпан, правоохранительные органы дадут надлежащую оценку действиям правонарушителей.

Напомним, Миннац Ингушетии держит на контроле ситуацию и просит ориентироваться на официальные источники.

 

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