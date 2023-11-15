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Информация о минировании детской больницы в Ингушетии оказалась ложной

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Информация о минировании детской республиканской клинической больницы в Назрани оказалась ложной, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МЧС.

«По итогам проверки взрывчатое вещество не обнаружено. Около 22 часов 14 ноября был объявлен общий отбой», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее информировало наше издание, накануне в 18:47 мск от главного врача перинатального центра Мадины Хутиевой поступило сообщение о том, что на почту учреждения пришло письмо, в котором говорилось о минировании ДРКБ, расположенной рядом.

Информация незамедлительно была направлена в службу «Антитеррор» Назрановского района, полицию, станцию скорой помощи, ЕДДС и пожарную службу.

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