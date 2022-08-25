Правительство

Инфраструктурные облигации теперь можно использовать для строительства жилья

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В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций в сфере строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Если раньше с помощью таких облигаций можно было строить только объекты инфраструктуры, например, детские сады, школы, поликлиники, то теперь их можно использовать для строительства жилья, предназначенного для социального и коммерческого найма, сообщается на сайте кабинета министров.

Еще одна новелла — организация электронного документооборота между участниками реализации инфраструктурных проектов. Постановление определило, что они станут участниками единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Это упростит и ускорит их взаимодействие.

Также документом предусмотрен новый подход к созданию объектов транспортной инфраструктуры. За счет облигаций теперь можно не только построить, например, троллейбусный парк, но и приобрести для него подвижной состав. Таким образом, регионы получат возможность быстрее формировать комфортную городскую среду и повышать транспортную доступность районов.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен правительством в 2021 году.

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