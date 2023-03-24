ИнгГУ вошел в топ-5 еженедельного рейтинга университетских Телеграм-каналов

На первом месте — Северо-Восточный федеральный университет, на втором — Донской государственный технический университет, четвертое и пятое места занимают, соответственно, Тульский государственный университет и Воронежский государственный лесотехнический университет.

Топ-5 формируется на основании данных систем мониторинга с учетом показателя вовлеченности по просмотрам.