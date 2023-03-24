ИнгГУ вошел в топ-5 еженедельного рейтинга университетских Телеграм-каналов

0

Ингушский государственный университет занял третье место в еженедельном рейтинге, в котором представлено пять самых вовлекающих аудиторию публикаций, размещенных в официальных Телеграм-каналах университетов.

На первом месте — Северо-Восточный федеральный университет, на втором — Донской государственный технический университет, четвертое и пятое места занимают, соответственно, Тульский государственный университет и Воронежский государственный лесотехнический университет.

Топ-5 формируется на основании данных систем мониторинга с учетом показателя вовлеченности по просмотрам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу
В Миннаце Ингушетии провели информационно-разъяснительную работу с руководителями НКО
Сокращение затрат животноводов привело к замедлению роста цен на мясо в Ингушетии
В Карабулаке прошёл сход граждан по вопросам военной службы по контракту
Председатель Народного собрания Ингушетии принял дольщиков недостроенных домов
Сотрудники Управления Росреестра по Ингушетии провели мастер-класс для студентов ИнгГУ
Ингушский боксёр Рахим Джандигов стал призёром всероссийских соревнований в Казани
В Минспорта Ингушетии чествовали именитого тренера Яхью Мерешкова
В Ингушетии кинолог со служебной собакой помог обнаружить тайник с героином
Для предпринимателей Ингушетии расширяют возможности онлайн-продвижения бизнеса
В Ингушетии семьи участников СВО будут обслуживаться в МФЦ вне очереди

Главное

Яндекс.Метрика

 