«Ингушавтодор» досрочно завершил ремонт очередной дороги протяженностью 7 км

Как ранее сообщалось, «Ингушавтодор» в этом году также раньше установленных сроков завершил работы по строительству 7 участков дорожной сети (20 км) и ремонту 2 объектов (3,67 км) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В ходе совещания было отмечено, что отсутствуют риски срыва и для работ по реконструкции и ремонту 61 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, которые до конца года будут приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Также в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год планируется также реализовать 11 объектов общей протяженностью около 20 км.

На сегодня контрактация по всем этим работам выполнена на 40%. К началу 2022 года будет проведена полная контрактация всех объектов, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.