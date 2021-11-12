Дорога

«Ингушавтодор» досрочно завершил ремонт очередной дороги протяженностью 7 км

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В Ингушетии досрочно завершили ремонт очередной автомобильной дороги протяженностью 7 км, в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Об этом проинформировал премьер-министр республики Владимир Сластенин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Как ранее сообщалось, «Ингушавтодор» в этом году также раньше установленных сроков завершил работы по строительству 7 участков дорожной сети (20 км) и ремонту 2 объектов (3,67 км) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В ходе совещания было отмечено, что отсутствуют риски срыва и для работ по реконструкции и ремонту 61 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, которые до конца года будут приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Также в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год планируется также реализовать 11 объектов общей протяженностью около 20 км.

На сегодня контрактация по всем этим работам выполнена на 40%. К началу 2022 года будет проведена полная контрактация всех объектов, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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