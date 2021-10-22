Дороги

«Ингушавтодор» оперативно отреагировал на обращение жителей сельского поселения Бековичи по поводу ремонта автодороги

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В сельское поселение Бековичи Малгобекского района республики выехал начальник «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов, встретился с жителями этого населённого пункта и пообещал провести масштабный ямочный ремонт проезжей части.

Как рассказали газете «Ингушетия» в дорожном управлении, в «Инстаграм» на днях было размещено обращение жителей сельского поселения Бековичи, касающееся ремонта автодороги, ведущей к селу.

Как отметил Батыр Хаматханов, в первые благоприятные дни дорожники начнут работу и постараются привести в порядок дорогу.

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