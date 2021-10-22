«Ингушавтодор» оперативно отреагировал на обращение жителей сельского поселения Бековичи по поводу ремонта автодороги
В сельское поселение Бековичи Малгобекского района республики выехал начальник «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов, встретился с жителями этого населённого пункта и пообещал провести масштабный ямочный ремонт проезжей части.
Как рассказали газете «Ингушетия» в дорожном управлении, в «Инстаграм» на днях было размещено обращение жителей сельского поселения Бековичи, касающееся ремонта автодороги, ведущей к селу.
Как отметил Батыр Хаматханов, в первые благоприятные дни дорожники начнут работу и постараются привести в порядок дорогу.