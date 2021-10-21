«Ингушавтодор» устранил самовольно уложенные искусственные неровности

По словам специалистов, «лежачие полицейские» были уложены неправомерно и без соблюдения ГОСТа.

«После многочисленных жалоб граждан на место выехали сотрудники „Ингушавтодора“ и представители местной администрации. После беседы с жителями, которые уложили эти неровности, было найдено взаимопонимание, и четыре „лежачих полицейских“ были демонтированы самими жителями», — сообщили газете «Ингушетия» в «Ингушавтодоре».

Две искусственные неровности в районе школы № 18 были доработаны работниками «Ингушавтодора» до требования ГОСТа. Также установлены необходимые знаки, произведена дорожная разметка.