«Ингушавтодор» устранил самовольно уложенные искусственные неровности
«Ингушавтодор» устранил самовольно уложенные искусственные неровности на дороге «Назрань — Средние Ачалуки» (за каналом).
По словам специалистов, «лежачие полицейские» были уложены неправомерно и без соблюдения ГОСТа.
«После многочисленных жалоб граждан на место выехали сотрудники „Ингушавтодора“ и представители местной администрации. После беседы с жителями, которые уложили эти неровности, было найдено взаимопонимание, и четыре „лежачих полицейских“ были демонтированы самими жителями», — сообщили газете «Ингушетия» в «Ингушавтодоре».
Две искусственные неровности в районе школы № 18 были доработаны работниками «Ингушавтодора» до требования ГОСТа. Также установлены необходимые знаки, произведена дорожная разметка.