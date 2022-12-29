Энергоснабжение

«Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества

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К сведению заинтересованных лиц: в соответствии с указом Президента России от 22 ноября 2012 года «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства РФ от 3 апреля 2013 года, в целях обеспечения высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счёт внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества, расположенного на территории Ингушетии, опосредованно подключённого к сетям компании.

В связи с этим филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов, расположенных на территории региона.

Подробный перечень объектов можно найти на сайте филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» (раздел «Клиентам» подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства») по ссылке: http://ingush-energo.ru/klientam/peredacha-ob-ektov-elektrosetevogo-khozyajstva. Документ — Перечень бесхозяйных объектов на территории Республики Ингушетия (декабрь 2022).

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