Информация

«Ингушэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов на территории региона

0

К сведению заинтересованных лиц: филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов, расположенных на территории региона.

Как сообщает пресс-служба компании, в соответствии с указом Президента России от 22 ноября 2012года «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса России, утверждённой распоряжением правительства страны от 3 апреля 2013 года, в целях обеспечения высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счёт внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества, расположенного на территории Ингушетии, опосредованно подключённого к сетям компании.

Подробный перечень объектов можно найти на сайте филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» (раздел «Клиентам» подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства») по ссылке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В прокуратуре Ингушетии действует специальная «горячая линия» по вопросам мобилизации
Четыре новых региона вошли в состав России
Один год и 8 месяцев колонии получил житель Ингушетии за кражи в мечети
Газовики Ингушетии выявили с начала года около 200 самовольных подключений
Глава Ингушетии принимает участие в церемонии подписании договоров с новыми территориями России
Более 670 млн руб. инвестируют в строительство коттеджного поселка в Ингушетии
Исследование школьников из Ингушетии войдет во Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов
В селе Сурхахи Ингушетии открыли Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе СВО
Вызов мобилизованного по телефону не признается равным вручению повестки — военный прокурор гарнизона Ингушетии
Предприятия Ингушетии приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022»
Представитель Ингушетии попал в финал главного российского турнира снайперов

Главное

Яндекс.Метрика

 