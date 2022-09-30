«Ингушэнерго» сообщает о поиске собственников электросетевых объектов на территории региона

Как сообщает пресс-служба компании, в соответствии с указом Президента России от 22 ноября 2012года «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития электросетевого комплекса России, утверждённой распоряжением правительства страны от 3 апреля 2013 года, в целях обеспечения высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счёт внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети», филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» осуществляет консолидацию бесхозяйного электросетевого имущества, расположенного на территории Ингушетии, опосредованно подключённого к сетям компании.

Подробный перечень объектов можно найти на сайте филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» (раздел «Клиентам» подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства») по ссылке .