Бюджет

Ингушетией освоено 60% средств, выделенных из федерального бюджета на текущий год

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В правительстве Ингушетии обсудили вопросы освоения средств, выделенных из федерального бюджета на текущий год.

Работа идет в штатном режиме, на сегодня органами государственной власти республики освоено около 60% от годового объема, сообщается в Телеграм-канале кабинета министров региона.

Отметим, что общий объем предусмотренных на этот год субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом софинансирования из республиканского бюджета составляет 21 402,8 млн рублей.

Премьер-министр Владимир Сластенин поставил задачу главным распорядителям принять меры по недопущению срыва и полного освоения средств.

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