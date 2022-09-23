Ингушетией освоено 60% средств, выделенных из федерального бюджета на текущий год

Работа идет в штатном режиме, на сегодня органами государственной власти республики освоено около 60% от годового объема, сообщается в Телеграм-канале кабинета министров региона.

Отметим, что общий объем предусмотренных на этот год субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с учетом софинансирования из республиканского бюджета составляет 21 402,8 млн рублей.

Премьер-министр Владимир Сластенин поставил задачу главным распорядителям принять меры по недопущению срыва и полного освоения средств.