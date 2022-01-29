Ингушетии на поддержку поликлиник выделено около 19 млн рублей
Правительство России дополнительно выделило регионам более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Ингушетия получит 18 762,5 тыс. рублей.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции, отмечается на сайте кабинета министров.
«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Мишустин.
Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТОМС) как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — подчеркнул премьер-министр.