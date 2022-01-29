Субсидии

Ингушетии на поддержку поликлиник выделено около 19 млн рублей

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Правительство России дополнительно выделило регионам более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Ингушетия получит 18 762,5 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции, отмечается на сайте кабинета министров.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — отметил Мишустин.

Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТОМС) как можно скорее получили федеральные трансферты. «От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — подчеркнул премьер-министр.

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