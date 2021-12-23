Ингушетии на сбалансированность бюджета выделено более 890 млн рублей

Ингушетия получит 890,734 млн рублей, Еврейская автономная область — 1,913 млрд, Севастополь — 382,5 млн рублей.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год в размере 3 186 707,8 тысячи рублей», — говорится в распоряжении.