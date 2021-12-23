Дотации

Ингушетии на сбалансированность бюджета выделено более 890 млн рублей

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Более 3 млрд рублей выделено правительством России на сбалансированность бюджетов трех регионов страны в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ингушетия получит 890,734 млн рублей, Еврейская автономная область — 1,913 млрд, Севастополь — 382,5 млн рублей.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год в размере 3 186 707,8 тысячи рублей», — говорится в распоряжении.

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