Ингушетии окажут господдержку на строительство и ремонт детсадов

«Правительство продолжает работу по повышению доступности дошкольного образования в регионах России. В течение ближайших двух лет Бурятия, Ингушетия и Забайкальский край получат более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов» — говорится в сообщении.

Отмечается, что господдержка может быть оказана как на строительство и ремонт государственных детсадов, так и на поддержку развития частных образовательных учреждений.

Решение позволит обеспечить к 2023 году стопроцентную доступность дошкольного образования в этих регионах.

Распоряжение о распределении субсидий между регионами будет принято правительством в ближайшее время.