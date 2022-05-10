Ингушетии окажут господдержку на строительство и ремонт детсадов
Правительство утвердило правила предоставления господдержки на строительство и ремонт детских садов в Ингушетии, Бурятии и Забайкальском крае, всего будет выделено 6,3 млрд рублей в ближайшие два года, сообщается на сайте кабмина.
«Правительство продолжает работу по повышению доступности дошкольного образования в регионах России. В течение ближайших двух лет Бурятия, Ингушетия и Забайкальский край получат более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов» — говорится в сообщении.
Отмечается, что господдержка может быть оказана как на строительство и ремонт государственных детсадов, так и на поддержку развития частных образовательных учреждений.
Решение позволит обеспечить к 2023 году стопроцентную доступность дошкольного образования в этих регионах.
Распоряжение о распределении субсидий между регионами будет принято правительством в ближайшее время.