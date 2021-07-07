Культура

Ингушетии в 2021 году выделено 66 млн руб. на «Культуру малой Родины»

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Республике в этом году выделены средства на укрепление материально-технической базы домов культуры сельских поселений и поддержку творческой работы нескольких театров региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры.

«Выделенные в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» направлены на укрепление материально технической базы домов культуры сельских поселений Алхасты и Экажево, поддержку творческой работы четырех театров республики, капремонт детской школы искусств в городе Назрани», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, кроме того, благодаря финансовой помощи обновляется репертуар театра юного зрителя (ТЮЗ), Русского музыкально-драматического театра, а также молодежного театра.

Ход реализации мероприятий, текущие задачи на этот год и предложения по дальнейшему развитию программы обсудили на заседании общественного совета с участием министра культуры Ингушетии Темерлана Дзейтова, главы горсовета Магаса, регионального координатора проекта Залины Льяновой, руководителей театров республики.

Напомним, проект «Культура малой Родины», реализуется на протяжении нескольких лет. Цель программы — обеспечение доступа всех граждан к участию в культурной жизни России, оказание поддержки юных дарований.

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