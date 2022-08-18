Ингушетии в этом году выделят более 108 млн руб. на развитие энергетики и ЖКХ

Как сообщается на официальном портале правовой информации, деньги выделят из резервного фонда правительства.

«В целях софинансирования расходных обязательств регионов, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, имея в виду достижение собираемости платежей за коммунальные услуги в Дагестане за 2022 год не менее 71%, в Ингушетии — не менее 58%, в Северной Осетии — не менее 83%», — отмечается в сообщении.

Дагестан получит 735,485 млн рублей, Ингушетия — 108,235 млн рублей, Северная Осетия — 256,736 млн рублей.