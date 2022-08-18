Ингушетии в этом году выделят более 108 млн руб. на развитие энергетики и ЖКХ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,1 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии.
Как сообщается на официальном портале правовой информации, деньги выделят из резервного фонда правительства.
«В целях софинансирования расходных обязательств регионов, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, имея в виду достижение собираемости платежей за коммунальные услуги в Дагестане за 2022 год не менее 71%, в Ингушетии — не менее 58%, в Северной Осетии — не менее 83%», — отмечается в сообщении.
Дагестан получит 735,485 млн рублей, Ингушетия — 108,235 млн рублей, Северная Осетия — 256,736 млн рублей.