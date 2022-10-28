Ингушетии в приоритетном порядке будет оказана помощь в развитии

По его словам, это решение было озвучено спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным в ходе пленарного заседания Госдумы по обсуждению бюджета на 2023 год.

Инициатива ежегодно определять 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, чьих ресурсов не хватает даже на обеспечение софинансирования, была внесена в Госдуму фракцией «Единая Россия». Этот список будет расширен Белгородской, Брянской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом и Севастополем — территориями, которые являются приграничными и несут сейчас определенные нагрузки.

«Для Ингушетии, у которой имеется дефицит собственных ресурсов, это решение имеет очень большое значение. Без помощи и поддержки федерального центра регион не сможет успешно развиваться. Власти в Москве хорошо понимают нашу ситуацию и постоянно нас поддерживают и помогают нам», — написал Калиматов.

«Мы должны это ценить. И выражаться это должно в том, что все целевые средства будут использованы по назначению, все проекты, на которые выделяются нам эти средства, должны быть реализованы качественно и в срок. Каждый должен вносить в это дело свой личный вклад, независимо от того, на каком уровне решения этих задач он не находился бы. Только так мы сможем обеспечить благополучие и успех нашей родной Ингушетии», — добавил руководитель субъекта.