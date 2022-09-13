Ингушетии выделят более 600 млн рублей на капремонт 10 школ

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Ингушетия в 2023 году получит более 600 млн рублей на капитальный ремонт 10 школ в 3 городах и 5 сельских поселениях. На объектах проведут ремонт фасадов и помещений. Об этом в своем Телеграм-канале сообщали Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Капитальный ремонт проведут в 10 школ в городах Сунжа, Малгобек и Назрань и в сельских поселениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки. Как и в этом году на объектах будет проведён ремонт фасадов и помещений, а также ожидается обновление школьной инфраструктуры и современной образовательной среды», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в Ингушетии намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направлениям. В том числе, это касается и строительства новых учебных заведений, реконструкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации.

«Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели средства и без поддержки Президента страны Владимира Путина и Правительства России регион не справился бы с этими задачами. За два года, благодаря этой помощи, в регионе будут отремонтированы 23 школы», — добавил руководитель субъекта.

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