Субсидии

Ингушетии выделят около 11 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

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В текущем году регионы получат более 3,6 млрд рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием, сообщается на сайте кабинета министров России.

В соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, Ингушетии будет выделено 10950,1 тыс. рублей.

Отмечается, что на оснащение специальным оборудованием районных и участковых больниц в регионах будет направлено почти 1,4 млрд рублей. А на создание, оснащение или дооснащение региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом выделено более 2,3 млрд рублей.

«Нужно обеспечить равную доступность и высокое качество медицинской помощи, в том числе и тем, кто живет в труднодоступных местах и не имеет возможности регулярно посещать врача или ездить за лекарствами», — подчеркнул Михаил Мишустин.

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