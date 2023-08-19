Ингушетии выделят свыше 34 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

«Общая сумма субсидии будет составлять 34,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на уплату 1-го взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Субсидии будут предоставляться в размере 50% от понесенных затрат на сумму не более 20 млн рублей для каждого заявителя», — говорится в сообщении.

По словам Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, развитие промышленности является одним из ключевых приоритетов для республики.

«Мы стремимся создать благоприятные условия для развития промышленных предприятий и привлечения инвестиций в наш регион. Я хотел бы подчеркнуть важность поддержки со стороны федерального центра, который всегда оказывает помощь в этой сфере. Благодаря этой поддержке, наши предприятия получают финансовые ресурсы и возможности для реализации инвестиционных проектов. Это позволяет нам привлекать новые технологии, создавать рабочие места и способствовать экономическому росту региона», — сказал Глава республики.

Для получения полной информации о возможности получения субсидии, а также для консультирования предпринимателям необходимо обращаться в Министерство промышленности и цифрового развития региона.

Ранее сообщалось, в июле 2023 года Фонд развития промышленности Ингушетии принял участие в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии, по итогам которого региону был одобрен межбюджетный трансферт в размере 34,1 млн рублей.