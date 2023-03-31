Ингушетия чествовала участников международной эстафеты «Наша великая Родина»

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Ингушетия приветствовала участников международной эстафеты антифашистского патриотического проекта «Наша великая Родина», посвященного 78-й годовщине Победы советского народа над нацистской Германией в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Торжественный митинг в городе воинской славы Малгобеке организовали представители городской администрации, члены городского комитета КПРФ, активисты «Народного фронта». Участниками мероприятия стали также ингушские юнармейцы, рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба детско-юношеского патриотического движения Мадина Богатырева.

Выступая на митинге, координатор антифашистского проекта Олег Слюсаренко отметил роль народов Северного Кавказа, и в частности ингушского народа, в разгроме немецко-фашистских войск.

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