Госзакупки

Ингушетия четвертый год подряд в лидерах по прозрачности госзакупок

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Республика снова в лидерах по Северо-Кавказскому федеральному округу — четвертый год подряд субъект занимает первые позиции в Национальном рейтинге прозрачности государственных закупок, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Мы не просто показали отличный результат, но и улучшили прошлогодний — республика набрала на 127 баллов больше, чем в 2022 году. Кроме того, Ингушетия — единственный регион среди субъектов СКФО, отмеченный высокой наградой наряду с Федеральной антимонопольной службой, казначейством и Минфином страны, управлением делами Президента России и рядом других участников», — подчеркнул руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что этому в большей степени способствовал профессионализм специалистов контрактной системы республики и правильно выстроенная деятельность комитета, влияющая на минимизацию рисков и совершенствование закупочных процессов.

«Уверен, что по итогам 2024 года показатели конкурентности закупок в регионе станут еще выше», — добавил Глава.

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