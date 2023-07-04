«Республика досрочно, первой по России, реализовала национальный проект «Безопасные качественные дороги», — сказал Калиматов.

Руководитель региона указал Минавтодору республики на необходимость в 2023 году завершить полную модернизацию дорожной инфраструктуры, совместно с Минсельхозом Ингушетии реализовать мероприятия по улучшению транспортной инфраструктуры в сельской местности.

Нельзя не отметить, что несмотря на успешное выполнение нацпроекта, реализацию республиканской программы «Безопасность дорожного движения» и мероприятий по обустройству улично-дорожной сети, в республике наблюдается рост основных показателей аварийности, в том числе с участием детей.

К основной причине происшествий он отнес сознательное нарушение водителями правил дорожного движения. Дети получают ранения и гибнут в дорожно-транспортных происшествиях преимущественно в качестве пассажиров по вине взрослых. Анализ причин ДТП показывает, что в большинстве случаев автомашины эксплуатировались с явными техническими неисправностями, без полисов ОСАГО, зачастую водители не имеют водительского удостоверения или лишены права управления, повсеместно игнорируется применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

«Данные обстоятельства свидетельствуют, что МВД по республике не в полной мере исполняют свои обязанности по пресечению нарушений правил дорожного движения, а также выполнение других мероприятий по профилактике аварийности. Считаю, что прокуратуре необходимо взять на контроль исполнение МВД своих обязанностей по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства в сфере дорожной безопасности», — отметил Глава Ингушетии.

Калиматов считает необходимым МВД, Минавтодору и органам местного самоуправления реализовать мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, Минобрнауки активизировать работу в учебных заведениях республики по обучению учащихся навыкам безопасного поведения на дорогах.

Он поручил Минавтодору провести необходимую работу по устранению недостатков эксплуатационного состояния пешеходных переходов.