Ингушетия демонстрирует прорыв в рейтинге эффективности управления

Речь идет об уникальном интегральном аналитическом продукте, основанном на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В обнародованном рейтинге даны оценки эффективности ныне действующей региональной власти и высшего должностного лица субъекта РФ по итогам 2022 года.

«Смогли улучшить свои позиции и покинули прошлогоднюю группу аутсайдеров Республика Алтай и Ингушетия, занимавшие, соответственно, четвертое и третье места с конца, а сейчас поднявшиеся до 78-го и 79-го места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в проблемной группе «70-79» сохранили свои позиции пять регионов — Курганская, Архангельская, Новосибирская области, Республика Марий Эл и Хабаровский край. За счет улучшения позиций в нее в этот раз попали Республика Алтай и Ингушетия, ранее располагавшиеся среди аутсайдеров. Напротив, понизили свой рейтинг и оказались во второй с конца десятке две северокавказские республики — Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, а также Ульяновская область. Покинули эту группу, только ухудшив свои позиции, Волгоградская область, Удмуртия, Еврейская АО и Орловская область. При этом улучшить позиции и подняться выше 70-го места из этой группы в 2022 году не смог ни один из регионов.

Рост среднего балла эффективности в 2022 году характеризовал лишь 16 регионов (в 2021 году их было 29). Интересно, что наиболее существенный прирост балла эффективности был заметен у регионов из последней двадцатки: Калмыкии, Ингушетии, Республики Алтай, Новосибирской области, Республики Марий Эл и Курганской области. Причем у Ингушетии этот тренд оказался продолжающимся. Таким образом, несмотря на невысокое положение в рейтинге, работа властей в этих регионах все же демонстрирует положительную динамику эффективности, свидетельствуя хотя бы о желании справляться с вызовами.

По ожидаемой продолжительности жизни лидером является Ингушетия (80,5 лет). В итоговом рейтинге эффективности Ингушетия поднялась с 83 места до 79. Тем самым демонстрируя настоящий прорыв, по политико-управленческому блоку — 70 (61), социальному — 77 (81), финансово-экономическому блоку — 81 (83).