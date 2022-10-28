Ингушетия дополнительно получит 107 млн рублей на компенсацию единому коммунальному оператору

Регионы стали пилотными на Северном Кавказе по реализации региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ.

В каждой из республик созданы единые операторы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также единые информационные расчетные центры. Дагестан на софинансирование расходных обязательств получит субсидию 126 млн рублей, Ингушетия — 107,1 млн рублей, Северная Осетия — 65,4 млн рублей.

Минэкономразвития России поручено выделить средства не позднее 30 календарных дней после издания распоряжений, а также осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.