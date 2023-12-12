Ингушетия дополнительно получит 78 млн рублей на сохранение темпа роста зарплат медиков

«Наличие высококвалифицированных и мотивированных медицинских работников имеет решающее значение для обеспечения качественного здравоохранения», — отметил он.

Руководитель региона напомнил, что Президент Владимир Путин еще в 2012 году постановил майским указом, что зарплата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя.

«В связи с этим важной задачей для всех нас является повышение зарплат медицинских работников, ведь именно они помогают другим людям, лечат их, спасают. Правительство России стабильно демонстрирует приоритетность сферы здравоохранения и важность заботы о медицинских работниках. Это значит, что и каждый из нас должен подходить к этому со всей ответственностью», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.