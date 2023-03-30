Ингушетия досрочно достигла целевого показателя продолжительности жизни на 2030 год

«Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что в досрочном достижении показателя продолжительности жизни регионе, есть много факторов, и одним из важнейших является снижение младенческой и детской смертности», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что новорожденным в Ингушетии проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем возрасте и вовремя начать лечение.

Также важным показателем руководитель субъекта считает ведение жителями республики здорового образа жизни. Ингушетия традиционно является одним из некурящих регионов страны и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни.

Кроме того, на снижение смертности влияют различные программы развития здравоохранения — проводится оснащение больниц оборудованием по сердечно-сосудистому и онкологическому профилю, а эти заболевания являются ведущими причинами смертности.

Ингушетия находится на втором месте в демографическом рейтинге субъектов Российской Федерации по данным Росстата на апрель 2022 года, когда коэффициент рождаемости составил 14,9. При этом регион уступает лишь Севастополю — лидеру за счет миграционного притока, тогда как Ингушетия на ведущей позиции списка по естественному приросту населения с показателем +5,36%.

По мнению Калиматова, на продолжительность жизни в регионе влияет не только медицина, но и экологическая обстановка. Отсутствие вредных для здоровья человека промышленных производств, чистый воздух и экологически чистые продукты питания, выращенные сельхозпредприятиями региона.

«Качество жизни населения республики, безусловно, влияет и на ее продолжительность. Наша зона ответственности — обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры — все это исполняется именно с этой целью», — цитирует руководителя региона пресс-служба.

Отмечается, что в республике функционирует гериатрический центр, проводятся профилактические осмотры и диспансеризация пожилых, осуществляется их диспансерное наблюдение. Госпитализируют пациентов гериатрического центра в Ингушетии вместе с ухаживающими родственниками.