Нацпроекты

Ингушетия досрочно завершила реконструкцию 26 км дорог в этом году

0

Республике выделены 360 млн руб. в качестве бонуса в связи с завершением раньше запланированного срока реконструкции девяти дорог, сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин на совещании у полпреда Юрия Чайки по итогам реализации нацпроектов в регионе.

«В текущем году мы досрочно завершили реконструкцию девяти участков автодорог регионального значения протяженностью 26 км. В связи с этим республике дополнительно выделено 360 млн рублей на реконструкцию региональных дорог», — сказал Сластенин.

По данным премьера, все упомянутые объекты готовы на 100%.

Как отметил глава ингушского правительства, по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 34 территории общественного пользования, переселены из аварийного многоквартирного фонда 102 человека путем выкупа 23 квартир на 1 тыс.145 кв. м.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
О проведении широкомасштабных мероприятии по розыску лиц уклоняющихся от прохождения военной службы
Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном доме
50 граждан проверили судебные приставы на наличие долгов в аэропорту Ингушетии
Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии
Мэр Назрани принял участие в акции «Ёлка желаний»
Министр культуры Ингушетии исполнит новогодние желания двух девочек
ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии награжден дипломом Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»
Ингушские школьники совершили увлекательное путешествие в мир финансов
Юные шахматисты из Центра культурного развития Магаса — одни из лучших в СКФО
Новый директор РДНТ Ингушетии нацелил коллектив на популяризацию родного языка
Полпред Чайка ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 