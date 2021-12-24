Ингушетия досрочно завершила реконструкцию 26 км дорог в этом году

«В текущем году мы досрочно завершили реконструкцию девяти участков автодорог регионального значения протяженностью 26 км. В связи с этим республике дополнительно выделено 360 млн рублей на реконструкцию региональных дорог», — сказал Сластенин.

По данным премьера, все упомянутые объекты готовы на 100%.

Как отметил глава ингушского правительства, по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 34 территории общественного пользования, переселены из аварийного многоквартирного фонда 102 человека путем выкупа 23 квартир на 1 тыс.145 кв. м.