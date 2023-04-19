«Единая Россия»

Ингушетия готова к проведению «Диктанта Победы»

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27 апреля партия «Единая Россия» проведёт международную историческую акцию «Диктант Победы».

Общероссийское мероприятие пройдет в пятый раз на площадках по всей стране, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды. рф.

Как сообщили в республиканском отделении партии, в Ингушетии будут работать 60 площадок, 10 из которых уникальные. Площадки откроют в школах, вузах, учреждениях культуры и т. д.

В нынешнем году основными темами диктанта станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в него войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу.

 

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