Ингушетия готова к проведению «Диктанта Победы»

Общероссийское мероприятие пройдет в пятый раз на площадках по всей стране, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды. рф.

Как сообщили в республиканском отделении партии, в Ингушетии будут работать 60 площадок, 10 из которых уникальные. Площадки откроют в школах, вузах, учреждениях культуры и т. д.

В нынешнем году основными темами диктанта станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в него войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу.