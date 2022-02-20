Ингушетия готова принять беженцев из Донбасса

Собеседник издания считает, что республика не может остаться в стороне от беды людей. Беженцев действительно много и этим людям больше не у кого просить помощи, а в других регионах Юга России уже объявлен режим ЧС из-за наплыва людей.

«Человеческий долг и гостеприимство нашего народа обязывает нас временно принять жителей Донбасса, пока ситуация в ДНР и ЛНР не наладится. Сами беженцы выразили огромную благодарность откликнувшимся на их призыв помочь, в том числе — народу Ингушетии», — отметили в правительстве

Ранее сообщалось, что Ингушетия готова оказать посильную помощь и принять до 750 беженцев из ДНР и ЛНР.

Напомним, накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил временную эвакуацию населения в Россию, поскольку киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения. С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник.