Ингушетия готовится к Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве

Мероприятие станет деловой площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представят свои продукты и услуги на российском рынке.

«В рамках деловой программы на уникальных туристических мероприятиях мы будем иметь возможность встретиться с представителями мировых туристских ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых партнёров и клиентов», — подчеркнули в Комтуризма республики.

Деловая программа выставки включает в себя более 15 тематических сессий: конференций, презентаций, дискуссий, образовательных семинаров. Кроме того, запланированы собственные мероприятия на стенде Ингушетии: культурная программа (танцевальные номера), дегустация воды и презентация ингушской кухни, лотерея (программа в разработке).

В деловых мероприятиях республика планирует заключить межрегиональные соглашения с 4 регионами: Калугой, Нижневартовском (с этими регионами в 2023 году планируется открыть авиасообщение), Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом. А также одно международное соглашение с Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, кроме того, планируется заключить соглашения в рамках работы с «Кавказ. РФ».